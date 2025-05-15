İzmir'de Suç Oranları Düştü, 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de Suç Oranları Düştü, 75 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir\'de Suç Oranları Düştü, 75 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir Valisi Elban, 2023'ün ilk 4 ayında 75 suç örgütünün çökertildiğini ve suç oranlarının düştüğünü açıkladı.

15.05.2025 13:25
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İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, yılın ilk dört ayında yapılan operasyonlarda 75 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Vali Elban, diğer suçlarda da geçtiğimiz yıla oranla düşüş olduğunu belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine yılın ilk dört ayına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İzmir Valiliği binasında, Vali Elban'ın başkanlığındaki toplantıya; İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

Suç oranlarında düşüş

İzmir Valisi Süleyman Elban, geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimiyle karşılaştırıldığında; konut dokunulmazlığı ihlali suçunda yüzde 15, kasten öldürmede yüzde 31, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 19, kişilerin huzur ve sükun bozmada yüzde 4, cinsel tacizde yüzde 18, hakarette yüzde 5, çocuğun cinsel istismarında yüzde 16, kasten yaralamada yüzde 14, cinsel saldırıda yüzde 35 ve tehditte yüzde 14 azalma olduğunu söyledi. Elban, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta; otodan hırsızlıkta yüzde 51, kapkaçta yüzde 90, yankesicilikte yüzde 64, motosiklet hırsızlığı yüzde 24, evden hırsızlıkta yüzde 29, işyeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 28, yağmada yüzde 5, dolandırıcılıkta yüzde 2 azalma söz konusu. Yalnızca oto hırsızlığında yüzde 5'lik bir artış var" dedi.

"75 suç örgütü çökertildi"

Yılın ilk 4 ayında 75 suç örgütünün çökertildiğine vurgu yapan Vali Elban, "Kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü çalışmalarda cezaevine girmesi gereken 7 bin 495 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile mücadelemiz devam ediyor. 2 bin 396 silah ele geçirildi. Bin 322'si tabanca olmak üzere 349 kuru sıkı, 10 uzun namlulu, 715 tanesi av tüfeği. 2 bin 201 kişiye yasal işlem yapıldı. İlk 4 ayda 113 organize suç örgütüne operasyon düzenlendi ve 75 organize suç çetesi çökertildi. Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 1066 imal ve ticareti ile uğraşan kişilere operasyon yapıldı. Kullanıcı ve diğer kişilere yönelik 7 bin 370 olay tespit edildi. İlk 4 ayda 9 bin 394 kişi gözaltına alındı. 833'ünün tutukluluğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trafikte denetimler arttı

Trafik denetimleriyle ilgili de paylaşımlarda bulunan İzmir Valisi Elban, "Bu yıl yapılan denetimlerde yüzde 73 artış var. 4 ayda 3 milyon 473 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 585 bin 825 araca işlem yapıldı. İşlem yapılan araç sayısı geçen yıla göre yüzde 28 artmış durumda. Denetim yapılan ticari taksi sayısı 6 bin 563. Geçen seneye göre yüzde 48'lik artış söz konusu. Bin 894 ticari taksiye ise işlem yapıldı. Okul servis araçlarımızda da diğer servis araçlarımızda da denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. 18 bin 451 denetim yapıldı. Bir önceki dönem göre yüzde 98'lik bir artış var" diye konuştu. Elban, 112'ye yapılan çağrılarda geçtiğimiz yıla göre cüzi bir artış olduğunu söylerken, kentte faili meçhul cinayetin bulunmadığını sözlerine ekledi.

İlk yangını defineciler çıkarttı

Konuşmasında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Elban, "Maalesef definecilerden kaynaklı ilk orman yangının Bornova'da yaşadık. Arkadaşlarımızın ciddi çalışması ve gayreti ile 5 kişi hemen yakalandı ve gözaltına alınarak tutuklandılar. Yangın mevsimi ile ilgi çok ciddi hazırlıklarımız var. Araç gereç ve personel konusunda eksikliklerimizi tamamladık. Kısa sürede personel açısından yeni arkadaşlar göreve başlayacaklar. Hava araçlarımızın hepsi geldi yerleri hazır. Kara araçlarımız hazır. Kriz merkezimiz var. Önümüzdeki günlerde ormanlara girişi yasağı ve ateş yakılması ile ilgili yasak başta olmak üzere orman dışı alanlara da dikkat edilmesi konusunda bir dizi tedbirlerimiz açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

"110 bin Suriyeli göçmen var"

Kentteki göçmen sayısı hakkında da bilgiler veren Elban, "Bugün itibariyle kentimizde bulunan Suriyeli göçmen sayısı 110 bin 461. İlimizi aynı zamanda göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda en yoğun çalışmaların yürütüldüğü illerden biri. 4 aylık süreçte kolluk kuvvetlerimizce 202 operasyon yapıldı. Kaçakçılıkla uğraşan 200 de kişi tutuklu durumda" dedi. Toplantının ardından Elban, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren, milli imkanlarla üretilen Kıyı Gözetleme Mobil Sistemi Aracı hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik mobil aracı inceledi

Toplantının ardından Vali Elban, toplantıya katılanlarla birlikte İzmir Valiliği önünde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığının yeni aracını inceledi. Milli imkanlarla 2 yıllık çalışmayla üretilen Kıyı gözetleme mobil sistemi aracı 'Deniz' bina önünde sergilendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Suç Oranları Düştü, 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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