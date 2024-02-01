İzmir\'de taksi şoförü müşterisi tarafından vuruldu

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İzmir Gaziemir'de taksi sürücüsü, soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.

Önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde yaşanan olayda Buca Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

"BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN" NASİHATİ

Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. "Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

Saldırı sonrası taksi şoförü yan koltuğa devrilip acı çekerken araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

YANLIŞ ADRES VEREREK ŞOFÖRÜ OYALADI

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

"SOĞUK HAVADA ALAYIM DEDİM"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz E. ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyuluyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.