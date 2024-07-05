İzmir'de trafik kazası nedeniyle husumetli şahısların iş yerine saldırısı: 7 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazası nedeniyle husumetli şahısların iş yerine saldırısı: 7 yaralı

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İzmir'de bir hafta önce meydana gelen trafik kazası nedeniyle husumet güttüğü şahsın iş yerine gelip pompalı tüfekli saldırı gerçekleştiren şüpheliler 7 kişiyi yaraladı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 02:59
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İzmir'de bir hafta önce meydana gelen trafik kazası nedeniyle husumet güttüğü şahsın iş yerine gelip pompalı tüfekli saldırı gerçekleştiren şüpheliler 7 kişiyi yaraladı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi 4019 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş yerinin sahibi olan C.G. (32) ile O.Ç. (31) arasında, bir hafta önce meydana gelen trafik kazasındaki maddi hasardan kaynaklı husumet doğdu. Daha önce de tartıştıkları öğrenilen iki kişi bugün buluşmak üzere anlaştı. C.G.'nin iş yeri önüne gelen O.Ç. ve arkadaşı O.Ö.'nün (29) bulunduğu otomobilden C.G.'ye pompalı tüfekle ateş edildi. C.G. ile birlikte olayla ilgisi olmadığı öne sürülen M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), İ.K. (38), H.D. (30) ve S.T. (20) olmak üzere toplam 7 kişi yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede yakalandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüpheliler kısa süre sonra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ise ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir\'de trafik kazası nedeniyle husumetli şahısların iş yerine saldırısı: 7 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de trafik kazası nedeniyle husumetli şahısların iş yerine saldırısı: 7 yaralı - Son Dakika

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