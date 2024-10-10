İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

İzmir\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karabağlar'da otomobilde 46 bin sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, baba-oğul gözaltında.

10.10.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilin arka koltuğu ve bagajı içerisinde, uyuşturucu nitelikli 46 bin 195 sentetik hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 10 Ekim saat 00.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobili şüphe üzerine kontrol etti. Aracın arka koltuğunda uyuşturucu nitelikli sentetik hapların fark edilmesi üzerine araç plakası sorgulanarak sürücüsünün ve ruhsat sahibi babasının adresi belirlendi. Baba G.E. (54) ve oğlu A.E. (23), Konak ilçesinde oturdukları evlerinde gözaltına alınırken, savcılık izniyle otomobil de yapılan aramada, aracın arka koltuk ve bagaj kısmındaki poşetler içerisinde 46 bin 195 uyuşturucu nitelikli hap ile 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Karabağlar, Otomobil, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, izmir, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:13:51. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.