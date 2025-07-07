İzmir\'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Polis ekiplerince yürütülen çalışımalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 adet uzun namlulu silah şarjörü, 28 fişek, 15 adet muhtelif silah parçası, bin 537 uyuşturucu hap, 17 fişek esrar maddesi, 90 gr hint keneviri ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. (30) ve Y.G. (17) isimli şüpheli şahıslar işlemleri içi emniyete sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR