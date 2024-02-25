İzmir'deki alacak-verecek cinayetinde 2 tutuklama
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünde 32 yaşındaki şahsın, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, cuma günü sabah saat 10.00 sıralarında Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille sokağa gelen A.Ö. (37), henüz bilinmeyen bir nedenle Fırat Yurteri ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanındaki tabancayla Fırat Yurteri'nin arkasından ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yurteri, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, ağır yaralı olan Fırat Yurteri'ne sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kalp masajı da yapılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurteri'nin cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kullandığı otomobil maktule ait çıkmıştı
Olayı gerçekleştiren A.Ö.'nün olay yerine geldiği ve olayın ardından kaçtığı 41 FB 105 plakalı otomobilin, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yurteri'nin üzerine kayıtlı olduğu öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili cinayet zanlısı A.Ö., ile yanındaki İ.Ö ve B.Ö kaçmış oldukları Manisa'nın Demirci ilçesinde dün yakalanmıştı.
2 kişi tutuklandı
Yapılan çalışmalarda; Kemalpaşa ilçesinde bir tarlada olduğu tespit edilen suç aleti tabanca ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, A.Ö., ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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