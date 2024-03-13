İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı - Son Dakika
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İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı

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İzmir'in Bornova ilçesinde evinde babasıyla arbede yaşadığı esnada silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki adamın katili babası çıktı. Olayın yaşandığı evde yapılan incelemeler sonucunda cinayet şüphelisi baba, hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga esnasında silahın patlaması sonucu kurşunun kendisine isabet ettiği belirlenen adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13.03.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde evinde babasıyla arbede yaşadığı esnada silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki adamın katili babası çıktı.

Olay saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak'ın karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen cinayetle ilgili çalışmalar başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Silah kavga anında patlamış

Öte yandan hayatını kaybeden Harun Kıyak'ın, 65 yaşındaki babası A.K. ile kavga ettiği ve yaşanan arbede esnasında silahın patlamasıyla kurşunun kendisine isabet ettiği öğrenildi.

İzmir\'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı
Kaynak: İHA

İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki sır cinayette şüpheli baba çıktı - Son Dakika

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