İzmir İtfaiyesi\'nin verdiği eğitimler hayat kurtarıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, İtfaiye Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde; yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok konuda acil durum eğitimi veriyor. Uluslararası standartlarda itfaiye personeli yetiştirebilmek için merkezde görevli 12 eğitmen, endüstriyel yangınlar, yapı yangınları, tehlikeli madde kazaları ile mücadele, risk yönetimi ve komuta çalışmaları konularında hayat kurtaran bilgiler sunuyor.

2024 yılında 31 bin 280 kişi eğitimden geçti

Merkezde özel sektörde çalışan itfaiye ekiplerine, vatandaşlara, yine talep eden işletmelere yangın ve doğal afet gibi durumlara hızlı ve etkili müdahale teknikleri öğretiliyor. Eğitime katılanlar Doğal Afet Eğitim Simülasyonlarında, gerçeğe yakın müdahale teknikleriyle afetlere hazırlanıyor. Eğitim Şube Müdürlüğünce, 2024 yılında muhtarlar ve öğrenciler de dahil toplam 31 bin 280 kişi eğitimden geçti.

"Genel itfaiyecilik becerileri kazandırıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz 2004 yılından bu yana 73 bin metrekare alan üzerinde hizmet veren tesisin, Türkiye'de tek olduğunu söyledi. Korkmaz, burada verilen eğitimler sayesinde itfaiye personelinin sahada karşılaşacakları olaylara, yurttaşların ise evlerinde, iş yerlerinde olası yangınlara karşı etkili mücadele becerileri kazandırdığını söyledi. Korkmaz, "Eğitim tesisinde yangınla mücadele, kentsel arama kurtarma, dağda arama kurtarma, endüstriyel yangınlar ve çok amaçlı yangın, kapalı alan yangınları gibi çok yönlü eğitim veriliyor. Yine özel ve kamu kurum kuruluşlara yangın bilgisi eğitimlerinden yararlanıyor. Eğitimlerimizde genel itfaiye becerilerini de kazandırıyoruz" dedi.

Gerçeğe yakın eğitimler

Merkezde gerçekçi bir eğitim imkanı sunulduğunu da aktaran Serkan Korkmaz, "İtfaiye personelinin karşılaşabileceği zorlu görevler öncesinde, onların hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır olmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte ekip çalışması, koordinasyon, güvenlik ve risk yönetimi konusunda da eğitim veriyoruz. Yapılan bu çalışmalar sayesinde, itfaiye personeli sahada karşılaştıkları zorlukları öncesinde gerçeğe yakın eğitimlerde gördükleri için daha hazırlıklı oluyor. Bu da hızlı, etkili, bilinçli bir müdahale imkanı sağlıyor. Eğitim tesisimiz ulusal düzeyde. Ülkemizdeki tek eğitim tesisi ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştiriyor. Sanal gerçekliği arttırılmış deprem simülasyonu, sanal gerçekliği arttırılmış yangın simülasyonları ile eğitimler yapılıyor" diye konuştu.

Bilinçli, hızlı ve etkili müdahale

İtfaiye Eğitim Amiri Özgür Adal Kervankıran da itfaiyecilerin sadece yangın söndürme çalışmalarına katılmadığını; sel su baskınları, deprem, trafik kazaları, arama kurtarma gibi birçok zorlu görevi üstlendiklerini söyledi. Öncelikle itfaiyecilerin sahada karşılaştıkları olaylara daha bilinçli, hızlı ve etkili müdahalesi için gerçeğe yakın eğitim verdiklerini ifade eden Kervankıran, kamu kurum ve kuruluşlara ve özel sektörden talep edenlere de aynı hizmetin sunulduğunu belirtti. Kervankıran, "Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Eğitim öğretim süresince her gün bir okul misafirimiz oluyor. Çocuklarımıza temel afet bilincini aşılıyoruz. Hem kamu hem de özel kurumların temel afet bilinci, deprem anında kurtarma, kentsel arama kurtarma, tünel yangınları, şehir içerisinde yaşanacak ev yangınları, endüstriyel tesis yangınları, dağda arama, iple erişim konusunda tüm olası senaryolar üzerinden eğitimler veriyoruz" dedi.

Yangın söndürme tüpünü hafife almayın

Özgür Kervankıran, yurttaşların da olası yangınlara doğru şekilde müdahalesinin, hayati önem taşıdığını anlatarak, "Yangın söndürme tüpü, küçük görünebilir ama etkisi son derece büyük. Birçok yangın, bu araçlar sayesinde henüz başlangıç aşamasındayken kontrol altına alınıyor. Yangın söndürme cihazının kullanılması, bunun tekniklerini, doğru müdahale yöntemlerini öğretiyoruz. Toplum bu konuda bilinçlendiği zaman, yangınlarla mücadelemiz daha da başarılı oluyor" dedi.

Aldığı eğitim sayesinde ailesinin hayatını kurtardı

Fabrikalara, iş yerlerine giderek yangın konusunda eğitim verdiklerini hatırlatan Kervankıran, şunları söyledi: "Bir çerez fabrikasında yangın eğitimi vermiştim. Bizden aldıkları eğitim sayesinde yanan kavurma makinasını söndürmeyi başararak, işyerinde büyük bir yangının önüne geçtiklerini söylediler. Olay büyümeden kontrol altına alınmış. Bu benim için çok önemli. Verdiğimiz eğitimlerin, insan hayatı açısından önemini daha iyi kavrıyorum. Bu eğitimler sayesinde, itfaiye aracı olay yerine gidene kadar, insanların doğru müdahalesi, yangının büyümesini engelliyor. Yine burada temel afet bilinci alan öğrencilerimizden biri, baca yangını sırasında ailesini uyandırıp, hasarı ve can kaybını önlüyor." - İZMİR