İzmir ve Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir ve Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir ve Aydın\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de başlayarak Aydın'a sıçrayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

30.06.2024 11:48
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de başlayarak Aydın'a sıçrayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam etti. Çevre il ve ilçelerden bölgeye destek ekipler gönderildi. Ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmaları sonuç verdi. Yeni günün ilk ışıkları ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yeniden faaliyetlerine başladı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yumaklı kontrol altına alındığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yangının kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir ve Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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