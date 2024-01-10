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İzmit Körfez'inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı - Son Dakika
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İzmit Körfez'inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı

İzmit Körfez'inde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı. Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İzmit Körfez'inde rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için duba ve şeritlerle su biriken bölgeyi trafiğe kapattı.

10.01.2024 - 00:50,  Güncelleme: 00:52
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İzmit Körfez'inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı

KOCAELİ - İzmit Körfez'inde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İzmit Körfez'inde rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için duba ve şeritlerle su biriken bölgeyi trafiğe kapattı.

İzmit Körfez\'inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmit Körfez'inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfez'inde kuvvetli rüzgar: Otoparkı su bastı - Son Dakika
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