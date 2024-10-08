İzmit\'te Güneş Enerjisi Yangını Paniğe Neden Oldu

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan binanın çatısında güneş enerjisinden çıkan yangın paniğe sebep oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak'ta bulunan binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple, çatıda bulunan güneş enerji sisteminde yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri sokağa dökülürken itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ