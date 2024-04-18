3 defineciye mezar olan mağara görüntülendi - Son Dakika
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3 defineciye mezar olan mağara görüntülendi

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Bursa'nın İznik ilçesinde define arayan 3 kişiye mezar olan mağara ve tüneller görüntülendi. Ölenler arasında baba ve oğulun da bulunduğu olayın yaşandığı mağara ve tünellerin görüntülerinde dar geçişler ve birden fazla salon olduğu fark edildi.

18.04.2024 14:18
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Bursa İznik'te baba oğul ve bir arkadaşları daha önce kazılan bir mağarada define ararken jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. 3 kişiye mezar olan mağara görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde mağaradaki dar geçişler dikkat çekti.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Baba Teyfik Özdemir (68) ile oğlu Okan Özdemir (42) ile arkadaşları İbrahim Ergün (38)'den gece saatlerinden beri haber alamayan yakınları durumu mahalle muhtarına iletti. Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin de sabah 08.00 civarında jandarma ekiplerini arayarak, olayı bildirdi. Daha önce de kazı yaptıkları bilinen baba oğul ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği mağarada olabileceğini değerlendiren ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Mağara girişinde Teyfik Özdemir'in cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, jandarma iz sürme ve arama köpeklerinin yardımıyla mağara içerisinde hayatını kaybeden Okan Özdemir ve İbrahim Ergün'ün de cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili İznik İlçe Jandarma Komutanlığı, OYİ, JAK, AFAD, İtfaiye ve 112 Sağlık Ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da devam ediyor. Definecilerin cansız bedenleri savcılığın incelemesinin ardından ekiplerce çıkarıldı. Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

MAĞARADA DAR GEÇİŞLER GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan baba oğul ve arkadaşına mezar olan içerisinde define olduğu iddia edilen mağara ve tüneller ilk kez görüntülendi. Mağaraya inen dar geçişler dikkat çekerken içeriye doğru birden fazla salona açılması dikkat çekti.

3 defineciye mezar olan mağara görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 defineciye mezar olan mağara görüntülendi - Son Dakika

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