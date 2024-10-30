Jandarma Birecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Operasyonda 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlediği operasyonda 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ilçesinde belirlenen üç adreste ve otoyolda yapılan adli aramalar sonucunda, 20 kilo 145 gram kubar esrar, 150 gram satışa hazır 70 paket halinde metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.