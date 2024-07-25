Jandarmadan 8 ilde sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan 8 ilde sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan ehliyeti üreten ve satan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 60 kişiye ait sahte ehliyet ele geçirildi.

25.07.2024 00:36
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Jandarmadan 8 ilde sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda KKTC ve Gürcistan ülkelerine ait sahte ehliyet üretilip para karşılığı satıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da operasyon düzenledi. Operasyonda B.E., C.T., C.Ç. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 60 kişide sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan 8 ilde sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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