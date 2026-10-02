Japonya, Rostec yöneticileri dahil Rus şirketlerine ve 35 gemiye yaptırım uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, Rostec yöneticileri dahil Rus şirketlerine ve 35 gemiye yaptırım uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus basınına göre Japonya, Rostec yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Rus şirketleri ve kişilere yönelik yaptırım paketini uygulamaya koydu. Türkiye ve BAE'den 4 şirket özel listeye eklenirken, Moskova ile bağlantılı olabilecek 35 gemiye ilk kez kısıtlama getirildi.

Rus basını, Japonya hükümetinin savunma ve sanayi şirketi Rostec'in yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Rus şirketleri ve kişilere yönelik bir yaptırım paketini uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlerde Japonya hükümetinin Rus şirketleri ve kişilere yönelik bir yaptırım paketi uygulamaya koyduğu ifade edildi. VNIIR-Progress CEO'su Vladislav Kostin, Rusya devletine ait savunma ve sanayi şirketi Rostec Genel Müdür Yardımcısı Dmitry Lelikov, Rostec Üst Düzey Yöneticisi Vasily Brovko ve diğer 6 kişinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Voentorg, VNIIR-Progress, Alabuga Development, Alabuga Machinery, Uralvagonzavod ve 28 şirket ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler alındığı bildirildi.

Türkiye ve BAE'den şirketler de yaptırım listesinde

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 şirket de özel listeye dahil edildi. Moskova ile bağlantılı olabilecek 35 gemiye karşı ilk kez kısıtlayıcı tedbirler uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Birleşik Arap EmirlikleriKısıtlama3. SayfaTürkiyeJaponyaMoskovaSavunmaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Yüreğir’de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:49
Ferhat Gündoğdu’nun koltuğu Bünyamin Gezer’e teklif edildi, anında reddetti
Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:51:01. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya, Rostec yöneticileri dahil Rus şirketlerine ve 35 gemiye yaptırım uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei