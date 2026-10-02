Japonya, Rostec yöneticileri dahil Rus şirketlerine ve 35 gemiye yaptırım uyguladı

Rus basını, Japonya hükümetinin savunma ve sanayi şirketi Rostec'in yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Rus şirketleri ve kişilere yönelik bir yaptırım paketini uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlerde Japonya hükümetinin Rus şirketleri ve kişilere yönelik bir yaptırım paketi uygulamaya koyduğu ifade edildi. VNIIR-Progress CEO'su Vladislav Kostin, Rusya devletine ait savunma ve sanayi şirketi Rostec Genel Müdür Yardımcısı Dmitry Lelikov, Rostec Üst Düzey Yöneticisi Vasily Brovko ve diğer 6 kişinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Voentorg, VNIIR-Progress, Alabuga Development, Alabuga Machinery, Uralvagonzavod ve 28 şirket ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler alındığı bildirildi.

Türkiye ve BAE'den şirketler de yaptırım listesinde

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 şirket de özel listeye dahil edildi. Moskova ile bağlantılı olabilecek 35 gemiye karşı ilk kez kısıtlayıcı tedbirler uygulandığı aktarıldı.