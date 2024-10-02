JASAT, 11 Yıl Firar Eden Katili Yakaladı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde faili meçhul olayların aydınlatılması konusunda oldukça etkin bir birim olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Adam Öldürme' suçundan aranan bir şahsı 11 yıl sonra yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da işlediği 'Adam Öldürme' suçundan araması bulunan ve 2014 yılından bu yana 11 yıldır firari olduğu öğrenilen Serdar O. (42), JASAT ekiplerinin 3 aylık takibi neticesinde saklandığı İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

Firari şahsın sahte kimlikle İsmetpaşa Mahallesi'nde gündelik olarak tarım işlerinde çalıştığını tespit eden JASAT ekipleri, firari şahsa yönelik operasyon düzenledi. JASAT ekipleri, operasyon sonrası 11 yıldır aranan Serdar O.'yu İsmetpaşa'da kıskıvrak ele geçirdi. Şahsın, adam öldürme suçundan 1 adet suç kaydının olduğu doğrulandı.

Yakalanan firari şahıs, daha sonra savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA