Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi - Son Dakika
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Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi

Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi

Seks ticareti, şantaj, fuhuş ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanan ünlü rapçi ve yapımcı Sean ''Diddy'' Combs hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer alan bazı haberlere göre, Diddy'nin şantaj mağdurlarından birinin, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber olabileceği öne sürüldü. Bieber'in menajeri ise çıkan iddiaları yalanladı.

16.05.2025 12:45
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Diddy'nin, henüz çocuk yaşta olan Justin Bieber'a cinsel istismarda bulunduğu ve onu başka kişilere de istismar ettirdiği iddiaları, kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 2024'ten bu yana tutuklu bulunan müzik prodüktörü, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

KARİYERİNİN BAŞINDA YAKIN İLİŞKİ KURMUŞLARDI

Sean Combs'un, Justin Bieber'ın kariyerine daha en başından itibaren dahil olduğu biliniyor. Bieber, henüz 15 yaşındayken sık sık Diddy ile vakit geçirmişti. Son dönemde yeniden gündeme gelen bazı eski röportajlar ve görüntüler, Bieber'ın çocuk yaşta mağdur olmuş olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Justin Bieber'ın sözcüsü ise bu iddialara yanıt vererek, "Justin, Sean Combs'un doğrudan mağduru değil. Ancak gerçekten mağdur olmuş kişiler var. Bu gerçeği gölgelemek, onların adalete ulaşmasını engeller," açıklamasında bulundu.

Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi

"GÖRÜNÜTLER GÖSTERİ AMAÇLI"

TMZ'ye konuşan bazı kaynaklar, Diddy ile Bieber'ın birlikte görüldüğü görüntülerin yalnızca bir "gösteri" olduğunu ve aralarında özel bir bağ bulunmadığını öne sürdü. Aynı kaynaklar, Bieber'ın aslında Diddy'nin çocukları Quincy ve Justin Combs ile arkadaş olduğunu belirtti.

GİZLİ KASET İDDİASI

Yine de bu iddialar, Diddy'nin geçmişte yapımcılığını üstlendiği bazı sanatçılarla ilgili ortaya atılan başka uygunsuz video kayıtları söylentileriyle birlikte gündeme geldi. En çok ses getiren söylenti ise Diddy'nin, 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile gizli bir kasetinin bulunduğu iddiasıydı.

Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi

USHER BAĞLANTISI VE VESAYET DETAYLARI

Justin Bieber, kariyerinin başlarında Usher'ın desteğiyle müzik dünyasına adım atmıştı. Diddy ile bağlantısı da Usher aracılığıyla kurulmuştu. Diddy ise geçmişte yaptığı açıklamalarda, Usher'ın ilk albümünün yapımcısı olduğunu ve vesayetinin bir dönem kendisine verildiğini dile getirmişti. Eski bir videoda Diddy'nin, "Justin ile 48 saat geçirdik, hayatımızın en güzel anlarını yaşadık" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Diddy, aynı videoda "Neler yaptığımızı açıklayamayız ama bu, bir çocuğun hayalidir" ifadelerini kullanmıştı.

"MOR ŞAPKALI ÇOCUK" GÜNLÜĞÜ VE ŞOK EDEN NOTLAR

Diddy'nin hayatını kaybeden eski eşi Kim Porter'a ait olduğu iddia edilen bir günlükte yer alan ifadeler de Bieber ile ilgili tartışmaları alevlendirdi. Günlükte, "Daddy'nin çocuklara olan zaafını herkes biliyordu. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk, onu zenginleştiren son kişiydi" sözleri dikkat çekti. Bu "mor şapkalı çocuk" ifadesinin, Justin Bieber'a işaret ettiği öne sürüldü. Günlükte ayrıca, bu çocuğun Londra ve Kaliforniya'daki gizli partilerde zengin iş insanlarına "servis edildiği" iddiası yer alıyor. Çocuğun tek arzusunun şarkı söylemek olduğu, ancak ailesinin ve çevresinin parayı tercih ettiği vurgulanıyor.

DİDDY'NİN CEZASI AĞIR OLABİLİR

Eğer suçlu bulunursa Sean Combs, 15 yıldan ömür boyu hapis cezasına kadar varan bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Davanın seyri ve tanıkların ifadeleri kamuoyunca yakından takip ediliyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    yalanlaması normal alayı uckagıtcı 2 0 Yanıtla
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