Kablo çalmak isteyen hırsız, elektrik akımına kapıldı

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde 13 Mart'ta kaydedilen şok edici bir video, yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılan bir kablo hırsızının elektrik direğinden düşüş anını gösteriyor.

Görüntülerde hırsızın önce merdiven kullanarak direğin tepesine tırmandığı görülüyor. Yoldan geçen bir kişi, hırsızın elindeki aletle kabloyu kesmeye çalıştığını fark ediyor ve olayı izlemeye başlıyor.

Adam, elektrik direğindeki kabloyu çalmak amacıyla bir süre kurcalıyor ve kablo kutusunu çıkarmayı başarıyor. Ancak kutuyu yerinden çıkardığı anda felaket yaşanıyor.

Videoda, hırsızın ayağa kalkmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu göz kamaştırıcı bir parlama meydana geliyor. Bu elektrik çarpması nedeniyle adam anında kaskatı kesiliyor ve direğin tepesinden düşmeye başlıyor.

Düşüş sırasında bir sokak lambasına çarpan hırsız, ardından sert bir şekilde asfalta çakılıyor. İzleyenler "Öldü!" diye bağırıyor.

Yerel haberlere göre, elektrik çarpması nedeniyle bilincini kaybeden hırsıza olay yerindeki bir güvenlik görevlisi yardım etmeye çalışmış. Ancak adamın durumu hakkında net bir bilgi verilmezken, tanıklar elektrik çarpması veya yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

Kablo hırsızlığı, Brezilya'da ciddi bir sorun. Conexis Brasil Digital verilerine göre, sadece 2023 yılında ülke genelinde 5,4 milyon metreden fazla telekomünikasyon kablosu çalındı.

Hırsızlar genellikle inşaat alanları, demiryolları ve elektrik şebekelerindeki değerli metalleri hedef alıyor ve çaldıkları kabloları yüksek fiyata satıyor. Bu durum yalnızca Brezilya'da değil, dünya çapında büyüyen bir sorun. ABD'de her yıl kablo hırsızlığı nedeniyle 1,5-2 milyar dolar arasında kayıp yaşanıyor.