Kaçak papağan satışına rekor ceza! Satın alan da cezadan kaçamadı - Son Dakika
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Kaçak papağan satışına rekor ceza! Satın alan da cezadan kaçamadı

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Antalya'da satışı özel izne bağlı 2 Macaw papağının belgesiz bir şekilde satışını yaptığı belirlenen şahsa 617 bin 392 lira para cezası uygulanırken papağanlara el kondu. 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen şahıs hakkında da soruşturma başlatıldı.

04.03.2025 08:42
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Tarım Orman Bakanlığı'na gelen ihbar ve Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün tespiti üzerine harekete geçti.

2 PAPAĞANA EL KONDU

S.B. (49) isimli şahsın 50 bin lira karşılığında satışı özel izne bağlı Macaw papağanının ticaretini yaptığını tespit etti. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile HAYDİ ekipleri, S.B.'nin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki evine giderek arama yaptı. Aramada, satışı özel izne bağlı olan ancak satış belgeleri bulunmayan evdeki 1'i dişi, 2 Macaw papağanı bulunup, el konuldu.

SATICIYA REKOR CEZA KESİLDİ

Papağanlar hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edilirken, S.B.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten toplam 617 bin 392 TL para cezası uygulandı.

SATIN ALAN DA CEZADAN NASİBİNİ ALDI

Bu arada 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen K.G. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kaçak papağan satışına rekor ceza! Satın alan da cezadan kaçamadı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Antalya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçak papağan satışına rekor ceza! Satın alan da cezadan kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aydin Yildiz:
    Demekki neymiş bu işlerden kaçınmalısınız. Etraf sözde sahiplendirme ilanları ile dolu ama aradığında müthiş paralar isteniyor. Cezada harbi iyiymiş :) 23 1 Yanıtla
  • Ali Parlak:
    Eminönü mısır carsisinda dükkanlarda satılıyor ? Benmi yanlış biliyorum 18 0 Yanıtla
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