Kadıköy\'de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti ve aracın plakası ile sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.