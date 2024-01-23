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Kafes-32 Operasyonlarında İsmail Süner'in Elebaşılığını Yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Kafes-32 Operasyonlarında İsmail Süner'in Elebaşılığını Yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Örgütün iş yerlerini kurşunlayarak baskı kurduğu, para talep ettiği, mağdurları darp edip kaçırdığı ve zorla para tahsil ettiği tespit edildi.

23.01.2024 - 15:07,
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"Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi: Operasyon anları kamerada

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini belirtilerek operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen "Kafes-32" operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde, iş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları, darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Kafes-32 Operasyonlarında İsmail Süner\'in Elebaşılığını Yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kafes-32 Operasyonlarında İsmail Süner'in Elebaşılığını Yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika


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