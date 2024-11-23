Kağıthane\'de Kadın Sürücü Su Birikintisinde Kaldı

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Kağıthane'de sağanak yağış nedeniyle bir kadın sürücü aracıyla su birikintisinde kaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle seyir halindeki bir kadın sürücü, su birikintisi içinde kaldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Seyrentepe Tem Otoyolu'na bağlı Ankara istikametine giden cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kadın sürücü, sağanak yağış nedeniyle biriken suyun içinde kaldı. Kadın kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından güzergah trafiğe kapatıldı. Öte yandan, ekiplerin suyu tahliye etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.