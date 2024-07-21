Kağıthane'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kadına Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kağıthane'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kadına Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir sürücü, pazara giden bir kadına çarptı. Kadın sürüklenerek iki aracın arasında kaldı ve bacağı koptu. Sürücü hayatını kaybederken, kadın hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada yaşanan başka bir kazada ise iki motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Bir motosiklet ise park halindeki kamyonetin kapısında dik şekilde kaldı. Gültepe'de yaşanan diğer bir kazada ise otomobil bir motosiklete çarptı ve motosikletli yaralandı.

21.07.2024 10:52
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Kağıthane'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki sürücü, pazara giden 65 yaşındaki kadına çarptı. Sürüklenerek iki aracın arasında kalan kadının bacağı koptu. Sürücü hayatını kaybederken, kadın ise hastaneye kaldırdı, Aynı noktada yaşanan bir kazada ise iki motosikletlinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosikletlerden birinin park halindeki kamyonetin kapısında dik şekilde kaldığı görüldü. Gültepe'de yaşanan diğer kazada ise otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında yaşanan kazada, 61 NE 261 plakalı otomobille seyreden Oral Çebi (53), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan adamın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Karadağ'a (65) çarptı. Kadını sürükleyen araç, park halindeki bir minibüse çarparak kadını sıkıştırdı, talihsiz kadının bacağı koptu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Aynı noktada yaşanan kazada 3 kişi yaralandı, motosiklet dik durumda kaldı

Talatpaşa Caddesi üzerinde ilk kazadan iki gün sonra başka bir kaza meydana geldi. Karşılıklı yönlerden gelen 2 motosiklet kafa kafa çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri park halindeki kamyonetin kapısında dik konumda kaldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü.

Kuryeye çarpıp kaçtı, ailesiyle geri döndü

Gültepe'de önceki akşam bir sokakta yaşanan diğer bir kazada ise sipariş götürmek için seyreden motosikletli kuryeye bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü ailesiyle birlikte olay yerine geri döndü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kadına Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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