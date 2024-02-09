Hareketli anların yaşandığı adres İstanbul Kağıthane oldu. Motosikletli İki kişi, tekel bayi önüne patlayıcı atıp hızla kaçtı. Şiddetli patlamanın ardından dükkandan çıkan bir kişi ise belinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Ateş açan kişi gözaltına alınırken, kaçan şüpheliler her yerde aranıyor.
Çağlayan Mahallesi'nde iddiaya göre, Tekel bayinin önüne gelen kafalarında kask bulunan iki motosikletli bir süre beklemeye başladı. Şüpheliler daha sonra tekel bayinin önüne patlayıcı atarak olay yerinden kaçtı. Kapının önünde şiddetli bir patlama yaşanırken, içeriden çıkan bir kişi saldırganların peşine düştü. Belindeki silaha davranan adam, havaya ateş açmaya başladı.
Olay sonrası patlamanın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Şüphelilerin arkasından havaya ateş açan kişi gözaltına alındı. Bombalı saldırganların yakalanması için de arama çalışması başlatıldı.
Olayda şans eseri ölen ya ada yaralanan olmadı. Patlamadan bir kaç saniye önce yoldan geçen yayalar adeta kıl payı kurtuldu. Tekel bayisinin önünde park edilen araca denk gelen kurşunlar da dikkatlerden kaçmadı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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