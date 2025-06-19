Kağıthane'de Sahte Altın Satıcıları Yakalandı

Kağıthane'de kuyumcuya sahte altın satan şahıslar kamerada: 2 gözaltı

İSTANBUL - Kağıthane'de biri kadın 2 kişi, kuyumcuya sahte altın sattı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 21 Mayıs Çarşamba Kağıthane'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcu L.Ç. (38), polise giderek iş yerine müşteri gibi gelen kişilerin altın sattığını, bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark ettiğini anladığı söyledi. Şikayet üzerine üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerden birinin güvenlik kameralarına yakalandığını tespit edildi. Polis ekipleri görüntülerde biri kadın 2 şüphelinin kimliğini belirledi. N.T. ile E.C. Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenenlen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden N.T.'nin 13, E.C.'nin ise 8 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliye makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.