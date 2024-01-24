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Depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü - Son Dakika
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Depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

24.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 17:10
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Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Enkazda çalışma başlatan ekipler, operatörün cesedine ulaştı.

İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE BİNA ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina iş makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Ancak bir süre sonra bina tamamen çökünce iş makinesi operatörü enkazın altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, operatörün cansız bedenine ulaştı.

Depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Harbiden , 13. dünya ülkesiyiz...her şeyimiz hikaye..:) Yanıtla 2 40

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