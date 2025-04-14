Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BABA, OĞUL VE YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde, oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.