Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde, oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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