Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Otomobilin ise adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

14.04.2025 18:52
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı

BABA, OĞUL VE YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde, oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı
Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersoy Aksu:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 5 0 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Herzaman söylüyorum hız, hız, hız… ne bukadar gazı topuklamak, hiç mi düşünmüyorsunuz başınaza böyle bir olay geleceğini, Türkiyede araba sürenlerin ALLAH %99 düşünme kabiliyetini almış, bu bilinçsiz araba sürmelere bi son verilmeli… 2 0 Yanıtla
  • gezginler:
    debrem öldürmez yapı öldürür kaza öldürmez araç öldürür 1 0 Yanıtla
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