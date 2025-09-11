Kahramanmaraş'ta Hırsızlık: 16 Yaşındaki Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Hırsızlık: 16 Yaşındaki Şüpheli Aranıyor

Kahramanmaraş\'ta Hırsızlık: 16 Yaşındaki Şüpheli Aranıyor
11.09.2025 01:03  Güncelleme: 09:49
Kahramanmaraş'ta bir poligondan tabanca ve mermi çalan 16 yaşındaki H.E. için geniş çaplı arama başladı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

OTOMOBİL ÇALMAYA DA KALKIŞTI

H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS ALARMDA

Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Çocuk, Olay, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
