Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar

Haberin Videosunu İzleyin
Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar
10.12.2025 00:24  Güncelleme: 01:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe vererek hayatını kaybeden 5 çocuk babası Nuh Mercimek'in olay öncesi belediyedeki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, belediyenin özel kalem müdürü ile odada görüşen Mercimek'in sinirlenerek kendini yere attığı, su ve kolonya verildikten sonra bir kişinin Mercimek'e vurulduğu görüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın, belediyedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BELEDİYE ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi'nde meydana geldi. Aracı ile belediye önüne gelen 5 çocuk babası Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Darbedildiğini iddia ettikten sonra üzerine yanıcı madde döken Nuh Mercimek (45) kendisini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen Mercimek'in vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen Nuh Mercimek hayatını kaybetti.

BELEDİYEDE YAŞANANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Mercimek'in kendisini yakmadan yaklaşık 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne geldiği öğrenildi. Mercimek'in görüşmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde belediye özel kalem müdürü ile beraber odaya giren Mercimek'in sinirlenerek kendisini yere attığı, daha sonra belediye özel kalem müdürünün Mercimek'e su ikram ettiği ve güvenlik görevlisinin ise kolonya verdiği görüldü.

MERCİMEK'E BİR KİŞİ VURMUŞ

Görüntünün devamında ise Mercimek'in masaya vurduğu ve daha sonra odada bulunan bir kişinin Nuh Mercimek'e vurduğu görüldü. Güvenlik kamerasını sonunda ise kalabalığın odadan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3-sayfa, Çocuk, Afşin, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Polisi duyunca “Ağabeyimi arayacağım“ deyip aracını bırakıp kaçtı Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

00:55
Galatasaray, Monaco’dan eli boş döndü
Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü
00:52
Barrack: Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400’den çıkmalı
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı
23:38
Bakan Şimşek ipucunu verdi Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
22:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper’den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
22:22
Mehmet Akif Ersoy Habertürk’teki koltuğundan da oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
22:20
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
21:59
Trump’ın “Saldıracağız“ dediği Venezuela’dan tedirgin eden görüntü
Trump'ın "Saldıracağız" dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü
21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:49
Bakan Kurum’a baba ocağında coşkulu karşılama
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 02:37:02. #7.12#
SON DAKİKA: Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.