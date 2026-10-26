Kahramanmaraş\'ta kimliği belirlenemeyen erkeğin cesedi inşaat önünde bulundu

Kahramanmaraş'ta kimliği belirlenemeyen erkeğin cesedi inşaat önünde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaat önünde hareketsiz yatan bir erkek bulundu, sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkeğin cansız bedeni morga kaldırıldı, ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta bir inşaatın önünde erkek cesedi bulundu.
Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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