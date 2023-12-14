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Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve fişek ele geçirdi.

14.12.2023 - 09:34,
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- Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği ekipleri silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kahramanmaraş\'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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