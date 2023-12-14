Kahramanmaraş\'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

- Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği ekipleri silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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