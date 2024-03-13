Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi - Son Dakika
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Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi

Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi

Kocaeli'de yaşayan Hatice Çetinbaş'a cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne neden olan Resül Keskin ve Zafer Kara, yerel mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandı. İkiliye, iyi hal indirimi uygulayan mahkeme daha önce 62 yıl 11 ay hapse çarptırılan Resül Keskin'e bu kez 33 yıl 4 ay, 20 yıl 10 ay hapis cezası alan Zafer Kara'ya ise 17,5 yıl hapis cezası verdi.

13.03.2024 19:44  Güncelleme: 19:58
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın (64) kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel saldırıda bulundukları, aynı zamanda haptan zehirlenip ölümüne neden oldukları öne sürülen Resül Keskin (35) ile Zafer Kara (42), yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Mahkeme daha önce 62 yıl 11 ay hapse çarptırılan Resül Keskin'e bu kez 33 yıl 4 ay, 20 yıl 10 ay hapis cezası alan Zafer Kara'ya ise 17,5 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 24 Ocak 2020'de Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'a ulaşamayan oğlu, evine gitti. Annesini evin salonunda hareketsiz yatarken bulan oğlunun ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Hatice Çetinbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çetinbaş'ın otopsisinde vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ölümünden bir gece önce kadının evine girdiği tespit edilen Resül Keskin ve Zafer Kara gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi

Cumhuriyet savcısı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede şüphelilerin Hatice Çetinbaş'ın evine gittikleri, ölen kadının kahvesine uyuşturucu hap attıkları ve ardından cinsel saldırıda bulundukları belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede kadının ölüm nedeninin uyuşturucu hapa bağlı zehirlenme olduğunun saptandığı ifade edildi. 2 şüphelinin 'yağma', 'cinsel saldırı', 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından yargılanmaları istendi.

TOPLAM 83 YIL CEZA ALMIŞLARDI

Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 12 Ocak 2022'de tutuklu sanık Resül Keskin, 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için öldürme' suçundan 25 yıl, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl 9 ay, 'Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL adli para cezası, 'Gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 11 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu sanık Zafer Kara'ya ise 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl 9 ay, 'Gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi

YARGITAY, KARARI BOZDU

Sanık avukatlarının itirazı üzerine mahkemenin kararını bozan Yargıtay, yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada tutuklu sanık Resül Keskin ve avukatlar salonda hazır bulunurken, Zafer Kara ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

"RIZASI OLMADAN CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMADIM"

Duruşmada dinlenen sanıklardan Resül Keskin, beraatini ve tahliyesini talep ederken, diğer sanık Zafer Kara ise "Ben maktul ile rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kendisinin rızası ile cinsel birliktelik yaşadık. Bu nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, Resül Keskin'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17,5 yıl, 'Bina içinde hırsızlık' ve 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 2,5 yıl olmak üzere toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Zafer Kara ise 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi - Son Dakika
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