Kalabak Cami'ne Havalı Silah ile Ateş Açıldı - Son Dakika
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Kalabak Cami'ne Havalı Silah ile Ateş Açıldı

Kalabak Cami\'ne Havalı Silah ile Ateş Açıldı

Eskişehir'deki Kalabak Cami'nin şadırvanına havalı tüfekle ateş açıldı, camda 3 delik oluştu.

11.10.2024 11:07
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Eskişehir'de bulunan Kalabak Cami'nin şadırvanına, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce havalı silah benzeri bir tüfek ile 3 el ateş edildi.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Kalabak Cami'nin şadırvanına iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi. Havalı tüfek benzeri bir silah ile ateş edildiği düşünülen şadırvanın camında, 3 adet delik olduğu görüldü. Görenlerin şaşırdığı manzarayı camii cemaati kınadı. Öte yandan cami derneği başkanı Himmet Yanık, durumun endişe verici olduğunu söylerken, şikayette bulunmayacaklarını dile getirdi.

"Silahını denemek için mi hangi silahla yaptı bilmiyorum"

Kalabak Camii Yaptırma ve Yaşatma, Sosyal Kültürel Faaliyetler Derneği Kurucu Başkan Himmet Yanık, "Bunu bir çocuğun, kendini bilmez birisinin denemek için yapmış olabileceğini ben kanaat getiriyorum. Herhangi bir düşmanlıktan kaynaklandığına inanmıyorum. Çünkü bizim 18-20 seneden beri Kalabak Camii'si, Kur'an kursu var müştemilat var. Şimdiye kadar gelen geçen, burada ibadet eden, abdest alan, herhangi bir ihtiyacını karşılayan dışarıdan ve içeriden her türlü insanımız gelip gidiyor. Buraya bir zarar vermediler. Ben bir zarar için verildiğine inanmıyorum. Sadece buradaki hadisenin bir deneme mahiyetinde yapıldığına kanaat getiriyorum. Yapmasınlar, etmesinler. Buralar ibadethanedir. Burada tuvaletlerinden, lavabolarından biz ücret almıyoruz ve herkes faydalanıyor. Özellikle Antalya, Alanya, Konya, Afyon ve Seyitgazi istikametinden gelenler sıkıştıkları zaman koştura koştura hem erkek hem de kadın tuvaletlerine ve abdestliklerine gelip ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ciddi manada bir zayiat yok ama kınıyorum. Kınamamak mümkün mü? 3 kurşun izi var, bize 2 cam değiştirtecekler. Yapılmasın kardeşim, buralar hayır yerleri, buralar vatandaşların 5-10 lira verdiği hayırlarla yapılan şeyler. Yazıktır, günahtır. Bunları yaparken vicdanlı olmak lazım. Silahını denemek için mi, pompalı mı, pompasız mı, hangi silahla yaptı bilmiyorum. Bir kurşun izi olduğu belli. Bir çekiç izi olsa o zaman camın dağılması lazım ama çekiç izi değil, bu kurşun izi. Bakıyorum, kurşunun kapsülü yok. Merminin çekirdeği de yok. Yere düşse de 1 çekirdeğini bulabilsek. Çünkü 3 çekirdek olması lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalabak Cami'ne Havalı Silah ile Ateş Açıldı - Son Dakika

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