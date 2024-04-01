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Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı

SAMSUN - Samsun'da her gün binlerce aracın geçiş noktası olan yolda bir kamyonet alev alev yandı. O anlar anbean görüntülendi.

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonu mevkisinde meydana geldi. Terme ilçesinden Atakum ilçesine mobilya montajı yapmak için 55 KD 939 plakalı Ford transit kamyonetiyle seyir halinde olan Mustafa Uslu, trafikte başka bir sürücünün kendisini uyarmasıyla kamyonetinin yandığı fark etti. Bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangında kamyonetten kendisini dışarı atan Mustafa Uslu durumu 112'ye bildirdi. Bu sırada yol ortasında kamyonet yanarken diğer sürücüler trafikte ilerleyerek duyarsız kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.