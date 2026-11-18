Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği Ares ile detaylı arama gerçekleştirildi. Ares'in dorsenin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Olayla ilgili tahkikat Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir" denildi.