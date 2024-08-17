Kaptanın kaybolduğu teknenin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaptanın kaybolduğu teknenin arama çalışmaları devam ediyor

Kaptanın kaybolduğu teknenin arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta teknenin batması üzerine denizde kaybolan kaptanın aranma çalışmaları 24 saat boyunca sürdürülüyor.

17.08.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta teknenin batması üzerine denizde kaybolan kaptanın aranma çalışmaları 24 saat boyunca sürdürülüyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

Teknenin battığı bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kaptan Kürelioğlu'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece boyunca sürdürülen çalışmalar çerçevesinde "ROV" cihazlarıyla deniz tarandı. Arama çalışmalarında şu ana kadar kaptan Öztürk Kürelioğlu'na ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter ile 3 deniz botu, JÖAK ve SAK Dalgıç Timi, sonar cihazı ve ROV aracı ile TCSG DEGAK Dalış Timi, Bartın Deniz Polisi botu sonar ve sualtı robotu ile Sinop ve Samsun Deniz Polisi Kurbağa Adamlar, Ankara AFAD ile JAK Timi, Jandarma Asayiş Timi, UMKE ve Kastamonu AFAD dron ekibi ile Samsun AFAD AKT ve Sakarya AFAD AKT ekipleri katılıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, 3-sayfa, Cide, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaptanın kaybolduğu teknenin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
12:13 Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:59 TBMM’de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
19:23 DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com’a anlattı: Meclis’teki kavganın tam ortasında kaldım DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım
18:56 Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
18:02 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis’teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
17:20 “Türkiye’deki ilk maymun çiçeği vakası“ diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı "Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 15:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kaptanın kaybolduğu teknenin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement