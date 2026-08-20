Siteyi karton yığınına çevirdiler, temizlik sırasında tepki gösterdiler - Son Dakika
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Siteyi karton yığınına çevirdiler, temizlik sırasında tepki gösterdiler

Siteyi karton yığınına çevirdiler, temizlik sırasında tepki gösterdiler
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Karabük'te site içine biriktirilen kartonlar, zabıta ve polis ekiplerince temizlendi. Kartonları toplayan anne ve oğlu polislere tepki gösterip beddua etti. Yaklaşık 4 kamyon atık bölgeden kaldırıldı.

Karabük'te site içerisine biriktirdikleri kartonların polis eşliğinde zabıta ekiplerince temizlenmesine tepki gösteren kadının polislere beddua ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük Mahallesi'nde N.Ş. ile oğlu M.Ş., dışarıdan topladıkları kartonları site içerisine getirerek istiflemeye başladı. Kartonların zamanla çocuk oyun alanlarını da işgal etmesi ve yangın riski oluşturması üzerine site sakinleri durumu ilgili birimlere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Polis ekiplerinin eşliğinde çalışma başlatan belediye ekipleri, site içerisinde biriktirilen karton ve diğer atıkları temizledi. Çalışma kapsamında yaklaşık 4 kamyon çöp ve karton atığın bölgeden kaldırıldı. Kartonların toplandığını gören anne ve oğlu polislere tepki göstererek beddua ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Site yöneticisi Ramazan Saka, anne ile oğlunun yıllardır tepkilere aldırış etmeden kartonları toplamaya devam ettiklerini belirterek şikayet üzerine belediye ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını ifade etti.

Mahalle muhtarı Serkan Nurtin, 146 dairenin bulunduğu sitedeki vatandaşların, anne ve oğlunun yaptıkları nedeniyle 1 yıldır mağdur olduğunu söyledi. Nurtin, çöplerin toplanmasından dolayı mutluluk duyduklarını aktardı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karabük, Zabıta, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siteyi karton yığınına çevirdiler, temizlik sırasında tepki gösterdiler - Son Dakika

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