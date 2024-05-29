Karacabey'de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karacabey'de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karacabey\'de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, süt tankerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

29.05.2024 16:56
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, süt tankerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kaza Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ç., 34 RZ 1019 plakalı hafif ticari aracıyla Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halindeyken Uluabat Mahallesi'ne geldiğinde ışık ihlali yaptı. Abdullah Ç.'nin, o esnada kavşaktan çıkış yapan Nuri B. sevk ve idaresindeki 14 EY 462 plakalı süt tankerine çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan Sedat Ç. (30) ile Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karacabey ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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