Karadeniz'deki kirlilik alglerden kaynaklanıyor, müsilaj değil - Son Dakika
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Karadeniz'deki kirlilik alglerden kaynaklanıyor, müsilaj değil

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde görülen kirliliğin müsilaj değil alglerden kaynaklandığı belirtildi. Yapılan incelemelerde köpüklenmenin azaldığı, deniz suyunun berrak olduğu ve suyun kokusuz olduğu tespit edildi. Düzce Valiliği, konuyla ilgili olarak su numunelerinin laboratuvarlarda inceleneceğini ve sonuçların paylaşılacağını duyurdu.

18.06.2024 00:25
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Karadeniz'deki kirliliğin müsilaj değil, alglerden kaynaklandığı ortaya çıktı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde görülen kirliliğin müsilaj değil alglerden kaynaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada "Köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu" bildirildi.

Düzce Valiliği Akçakoca ilçesinde denizde görülen beyazlığın müsilaj olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada "İlimiz Akçakoca ilçesinde 'Marmara'dan sonra Karadeniz'de de görüldü', 'Karadeniz'de müsilaj yayılıyor' şeklinde haber ve iddialara ilişkin 17 Haziran 2024 tarihinde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede, haberlere konu edilen videolarda görülen köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu, deniz yüzeyinde yer yer köpük kümelenmeleri bulunduğu, suda koku bulunmadığı gözlemlenmiş, su sıcaklığı 23.7°C, Ph: 7: 44, hava sıcaklığı 27°C olarak ölçülmüştür. Uzmanlardan oluşan ekiplerimizce durumun iddia edildiği gibi müsilaj olmadığı değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Taşpınar ve ekibinin yaptığı incelemede de Akçakoca sahilindeki görüntülerin müsilaj olmadığı, bunun hızlı bir şekilde çoğalan ve akabinde kısa süre sonra ölen algler nedeniyle olduğu, bunların ortamdaki yüksek sıcaklık ve yüksek besin maddesi ile alakalı olarak oluştuğu, nihayetinde denizde yüzey aktif madde, benzeri yağ ve proteinlerle parçalanıp bunun da denizde köpürmeye neden olduğu ifade edilerek, deniz suyu numunesi alınarak laboratuvarlarda analiz yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için her iki müdürlüğümüz tarafından ileri tetkik amaçlı su numuneleri alınarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine, bakteriyolojik ve ağır metal analizi yapılmak üzere Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edilmiştir. Alınan numunelerin laboratuvar sonuçları ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'deki kirlilik alglerden kaynaklanıyor, müsilaj değil - Son Dakika

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