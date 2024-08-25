Karadeniz ve İç Anadolu'da Sel ve Su Baskınları: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana geldiğini ve müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Sel nedeniyle Kırşehir'de bir vatandaş hayatını kaybetti Kayseri'de ise sele kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana geldi. AFAD ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada 11 il için yağış uyarısının sonlandırıldığı belirtilerek, " Meteorolojiden alınan bilgiye göre sarı yağış uyarısı verilen Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin illerimizde yağış uyarısı sonlandırılmıştır. Samsun ve Ordu illerimizde turuncu yağış uyarısının sabah saat 08: 00'e kadar devam etmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

1 kişi hayatını kaybetti, sele kapılan 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlardan etkilenen ve mahsur kalan 8 araç ile 32 vatandaşın ise güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Meydana gelen heyelan sonucu dere yatağında 1 aracın sürüklendiği bilgisi alındı. Araç içinde olduğu değerlendirilen 1 vatandaşın bulunması amacıyla 150 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından çalışmalar ise devam ediyor.

Kırşehir'de ise sele kapılan bir kişi sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Sele kapılan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da aşırı yağışlardan etkilenen 150 tarım işçisi tedbir amacıyla güvenli alanlara alındı. Nevşehir'de ise sel ve su baskınlarından etkilenen 15 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. - ANKARA