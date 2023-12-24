 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı

Karaköy'de çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu dilenci kadınlar, çöpten çıkardıkları yiyecekleri yemekmiş gibi göstererek duygu sömürüsü yapıyorlardı. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4'ü çocuk 8 dilenci, cezai işlemler için götürüldü.

Karaköy\'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı
24.12.2023 - 09:21,
Abone Ol

Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan yabancı uyruklu dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.

Karaköy'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu kadın dilenciler, yanlarında getirdikleri yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladı. Dilenci kadınların, yemekleri çöpten çıkarmış gibi gösterip duygu sömürüsü yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dilencilerin bulunduğu yere geldi. Suçüstü yakalanan 4'ü çocuk 8 dilenci, cezai işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilerden birinin kucağında 1 aylık bebeğinin olduğu öğrenilirken, dilencilere 617'şer lira cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zabıta Müdürlüğü, Karaköy, Beyoğlu, Zabıta, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika


09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48
RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Son Dakika
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34 Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 10:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement