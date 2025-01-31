Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp "Gelin alın" dedi - Son Dakika
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Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp "Gelin alın" dedi

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Karaman'da eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne süren şahıs, hastane müdürünü av tüfeğiyle vurduktan sonra 112'yi arayıp, "Birini vurdum. Gelin alın." diyerek ihbarda bulundu. Saldırgan polise teslim olduğu esnada yaraladığı adamın yanından geçerken, "Nasılmış sapıklık yapmak." dedi.

31.01.2025 13:27  Güncelleme: 15:39
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Karaman'da Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında dehşet yaşandı. İş makinesi operatörü Süleyman Y. (27), evinin önünde hastane müdürü Şemsettin D'yi (45) tüfekle vurarak sol bacağından yaraladı.

"BİRİNİ VURDUM, GELİN ALIN"

Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Birini vurdum. Gelin alın" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y. polise teslim olurken, yanında geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" dedi. Şüpheli gözaltına alınırken, Şemsettin D. sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp 'Gelin alın' dedi
Hemşire H.Y. (çember içinde)

SEBEP: KISKANÇLIK

Süleyman Y. ilk ifadesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan 3 yıllık eşi H.Y'nin cep telefonunda Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını içeren mesajı fark ettiğini, bunun üzerine eşini akşam işten alıp eve geldiğini ve ardından eşine telefonla Şemsettin D'yi eve çağırmasını söylediğini, Şemsettin D.'nin de eve gelmesi ile tüfekle ateş ettiğini öne sürdü. Şemsettin D'nin de yaklaşık 7 ay önce eşinden boşandığı belirtildi. Öte yandan, Süleyman Y'nin eşi H.Y'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp 'Gelin alın' dedi
Hastane müdürü Şemsettin D.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Süleyman Y, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Y., gazetecinin "Hastane müdürünü neden vurdunuz, pişman mısınız?" sorusuna cevap vermedi. Süleyman Y.'nin gözaltına alınan eşi H.Y. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp "Gelin alın" dedi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp 'Gelin alın' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhat Ataş:
    konu namussa gerisi teferruattır insan namusu için yaşar. 84 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Şerefli delikanliymiş 63 11 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    abi namus cinayetleri suç kapsamından çıkartılsın bu kadar namussuzluk normalleştirilemez 43 9 Yanıtla
  • caps lock:
    Niye vuruyorsun ki. Sal gitsin. Erkenden farketmiş kurtulmuş olurdun. 19 25 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Karilar yoldan cikti allah muhafaza bu olaylar her gecen gun artiyor allahin kezolari kendini bihter sanmaya basladi 4 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    memleket abazan hanzo dolu normal 2 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Unlike the constitutional T.C laws , The honor killings and adultery must be evaluated within the scope of Islam's sharia laws . 2 0 Yanıtla
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