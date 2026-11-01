Karaman'da polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Karaman\'da polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karaman\'da polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi
Haber Videosu

Karaman'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, motosikletini polislerin üzerine sürüp ters yönde ilerledi. Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacada yakalanan sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi, ehliyeti daimi iptal edildi ve motosikleti 4 ay trafikten men edildi.

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürerek ters yönde ilerleyen sürücü, yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kaçış anları kameraya yansırken, sürücüye 320 bin 738 lira para cezası uygulandı.

Olay, Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. (18) idaresindeki 70 ACL 161 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında motosikletini polis ekibinin üzerine süren sürücü, ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturdu. Polis ekiplerinin takibe aldığı motosikletli, yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve motosikletlinin tehlikeli kaçış anları ise kameraya yansıdı.

"320 bin lira ceza kesildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi"

Yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 320 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Polis ekiplerince ters kelepçe takılan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede tedavi görüyor Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul'da hastanede tedavi görüyor
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı Fenerbahçe’de yıldız isme büyük tepki İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
00:06
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:59
İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
22:44
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 01:15:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Karaman'da polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android