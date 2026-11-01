Karaman\'da polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 320 bin 738 lira ceza kesildi

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürerek ters yönde ilerleyen sürücü, yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kaçış anları kameraya yansırken, sürücüye 320 bin 738 lira para cezası uygulandı.

Olay, Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. (18) idaresindeki 70 ACL 161 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında motosikletini polis ekibinin üzerine süren sürücü, ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturdu. Polis ekiplerinin takibe aldığı motosikletli, yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve motosikletlinin tehlikeli kaçış anları ise kameraya yansıdı.

"320 bin lira ceza kesildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi"

Yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 320 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Polis ekiplerince ters kelepçe takılan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.