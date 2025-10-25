Kardeşinin intikamını aldı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kardeşinin intikamını aldı!

Kardeşinin intikamını aldı!
25.10.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bir kişi, kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü tüfekle yaraladı. Şüpheli aranıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, 3 yıl önce meydana gelen kazada kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYÜ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Onur Y., 16 AHV 538 plakalı aracıyla, 2022 yılında bisikletli kardeşi Uras Y.'nin (12) ölümüne neden olan sürücü Barış A.'nın (31) yaşadığı siteye gitti. Onur Y., site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Barış A. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı

ARAÇ VE SİLAH BULUNDU

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın aracını, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki otoparkta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfekte bulundu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde 19 Ağustos 2022'de Barış A. yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarpmış, Uras Y. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, İnegöl, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşinin intikamını aldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Fransa, Ukrayna’ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor
Galatasaray’dan hakem atamasına tepki: Değiştirin Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

22:36
Serikspor’da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
22:04
Trabzonspor fırtına gibi Üst üste dördüncü galibiyet
Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
21:03
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
18:05
Özgür Özel’den İmamoğlu kararı Apar topar Türkiye’ye dönüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 22:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kardeşinin intikamını aldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.