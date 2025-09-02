Kardeşlerin Ölümü ve Hüzünlü Video - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kardeşlerin Ölümü ve Hüzünlü Video

Kardeşlerin Ölümü ve Hüzünlü Video
02.09.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin duygulandıran video kaydı ortaya çıktı.

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'ta yer alan bir apartmanda 6 Mayıs tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri Ayşegül Şimşek tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı tespit edilirken polis ekipleri 25 saatlik kamera kaydı incelemesinin sonucunda cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'i (34) Ankara'da yakaladı.

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri videosu yürekleri dağladı

KARDEŞLERİN KATİLİ TUTUKLANDI

Sönmez, savcılık ifadesinde katledilen çocukların babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için anne Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti. Çocukları kendisinin öldürmediğini ileri süren Hüseyin Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in ise 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri videosu yürekleri dağladı

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARDEŞLERİN VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 5 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı.

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri videosu yürekleri dağladı

"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in "10 yıl sonra görüşmek üzere" sözleriyle kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, sivas, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşlerin Ölümü ve Hüzünlü Video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Barış Alper Yılmaz’dan yönetime olay sözler Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler
Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir
Görevden alınan Erik ten Hag, Almanya futbol tarihine geçti Görevden alınan Erik ten Hag, Almanya futbol tarihine geçti
Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı
Şanlıurfa’da Geçici İşçilerin Hayali Gerçek Oldu: Daimi Kadro Müjdesi Şanlıurfa'da Geçici İşçilerin Hayali Gerçek Oldu: Daimi Kadro Müjdesi

11:03
Milli takım kampına damga vuran görüntü
Milli takım kampına damga vuran görüntü
10:38
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün
10:22
16 yaşındaki Hiranur’un son paylaşımları ortaya çıktı: Senin için ölürüm
16 yaşındaki Hiranur'un son paylaşımları ortaya çıktı: Senin için ölürüm
10:15
Uğurcan’ı Galatasaray’a satan Ertuğrul Doğan’ı zora sokacak video
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
10:14
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
09:30
Yakın arkadaşı açıkladı Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına ihanet bombası
Yakın arkadaşı açıkladı! Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına ihanet bombası
08:54
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat
07:11
La Nina kışı başlıyor İlk etkileri bu ay görülecek
La Nina kışı başlıyor! İlk etkileri bu ay görülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 11:25:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kardeşlerin Ölümü ve Hüzünlü Video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.