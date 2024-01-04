Kargodan uyuşturucu çıktı

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi.

Kargo ile Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu gönderileceği bilgisini alan Narkotik ekipleri, gelen kargo paketinde inceleme yaptı. Kargo ile gelen ayakkabı içinde kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi, Fethiye'de ise 262,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, bir şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan işlem yapıldı. bir şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.