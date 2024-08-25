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Karı koca yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, Sandıklı ilçesi Suzuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Elinden bilgilere göre, O.U, idaresindeki 34 KM 6419 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında Kamil Çetin'in kullandığı 03 LR 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, aile ziyaretinden dönen sürücü Çetin ile otomobilinde bulunan eşi Hacer Çetin hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U, N.A.U. ile A.A.U yaralandı. Kazanın ardından İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü O.U'nun tedavisinin ardından gözaltına alınırken, olayın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldığını bildirildi.