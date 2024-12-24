Karlar arasında kuzularına sarılı halde bulunan Naciye nine kuzusuna kavuştu - Son Dakika
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Karlar arasında kuzularına sarılı halde bulunan Naciye nine kuzusuna kavuştu

Karlar arasında kuzularına sarılı halde bulunan Naciye nine kuzusuna kavuştu Naciye Akın: "Devlet önce Manavgat yangınında kül olan evimizi yeniledi, ardından ölümden kurtardı" Hastanedeyken çocuklarının besleyemediği kuzularından biri öldü, diğerini yanından ayırmıyor Antalya'da yayla...

24.12.2024 22:50
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Karlar arasında kuzularına sarılı halde bulunan Naciye nine kuzusuna kavuştu

Naciye Akın: "Devlet önce Manavgat yangınında kül olan evimizi yeniledi, ardından ölümden kurtardı"

Hastanedeyken çocuklarının besleyemediği kuzularından biri öldü, diğerini yanından ayırmıyor

ANTALYA - Antalya'da yayla dönüşünde yağan kar sebebiyle mahsur kalan ve AFAD ekipleri tarafından donmamak için 2 kuzu ve 1 horozuna sarılmış vaziyette ağaç dibinde bulunan Naciye Akın tedavisinin ardından kuzusuna kavuştu. Naciye nine, hayatını kuzularına borçlu olduğunu söyledi.

Fatih ve Sultan ismini verdiği ikiz kuzularından Fatih'in kendisi hastanedeyken çocukları besleyemediği için öldüğünü belirten Neciye Akın, Sultan ismini verdiği kuzusunu ise bir an olsun yanından ayırmıyor. Manavgat'ta çıkan orman yangınında evi yanan ve devletin inşa ettiği evde yeni bir hayata başlayan Naciye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine her an dua ettiğini söyledi

Saatlerce mahsur kaldılar

Olay 25 Aralık tarihinde yaşandı. Yaz ayların Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi'nden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldular. Yaşlı çiftin saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylası'ndan dönüşe geçtikleri ve Yarpuz Yaylası yakınlarında ise hayvanlarını kar ve tipi nedeni ile kaybettiler. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı çift, kar ve tipi sebebiyle yolu bulamayınca kayboldu. Yakınları, yaşlı çifte ulaşamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi

Bölgeye Antalya Afet ve Acil Durumu Müdürlüğünden 4 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet biriminden 4 personel ile iş makinaları sevk edildi. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı Yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açan ekipler saat 19.30 sıralarında Yarpuz Yaylasında bir ağacın dibinde 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu. Zor çalışmalar sonrasında bulunan çift Yayladan Zirve tesislerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Naciye nine ambulansa alınırken bile 'Kuzularım geldi mi ' diye sordu. Sağlık ekiplerinin ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ise yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı.

Orman yangınında evleri yandı

Eşi Mustafa Akın ile birlikte kar altında mahsur kaldıklarında bir an kurtulamayacaklarını düşündüğünü söyleyen Naciye Akın "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Hastaneler saray gibi, doktorlarımızdan ve çalışanlardan Allah binlerce kere razı olsun" dedi.

Manavgat'ta çıkan orman yangınında evi yanan ve devletin inşa ettiği evde yeni bir hayata başlayan Naciye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine her an dua ettiğini söyledi. Naciye Akın "Manavgat yangınında evimiz yanmış açıkta kalmıştık. Kısa sürede evlerimiz yapıldı ve saray gibi evlere kavuştuk. Yaylada mahsur kaldıktan sonra yine devlet bizi kurtardı Seydişehir, Manavgat ve Antalya'daki hastanelerde her şeyimizle ilgilenildi. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Manavgat, 3-sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karlar arasında kuzularına sarılı halde bulunan Naciye nine kuzusuna kavuştu - Son Dakika

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