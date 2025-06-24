Kars'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüyor.
Polis ekipleri il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmada, 16 Afganistan uyruklu ile 1 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.
Göz altına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?