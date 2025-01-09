"Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi, eşi ve çocuğunun önünde darbedildi

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Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Satışmış Mayacı (38) geçtiğimiz cumartesi günü eşi ve çocuğuyla beraber bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişten sonra otoparktaki aracına binen Mayacı, kadın sürücüyle tartışan iki kişiyi görünce uyarmak istedi.

"TARTIŞMAYIN" DEDİ, DARBEDİLDİ

Diğer araçtaki iki sürücüyü "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" diyerek uyaran Mayacı saldırıya uğradı. Aracından inen M.B. ve İ.B. isimli şahıslar kendilerini uyaran adamı darbetti. Mayacı'nın araçta bulunan eşi ve çocuğu büyük korku yaşarken çevredeki vatandaşlar M.B. ve İ.B'yi sakinleştirmeye çalıştı.

SALDIRGANLAR TELEFONUNU KIRDI

Mayacı, cep telefonuyla kendine saldıran kişileri görüntülemeye başlayınca saldırganlar telefonu yere atıp kırdı. İki saldırganın elinden kurtulan Mayacı otomobiline binerek uzaklaştı. Elinde ve boynunda çizikler oluştuğu içi darp raporu alan Mayacı, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

"BAŞKASINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADIM"

Yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyleyen Satılmış Mayacı, "AVM'nin otopark çıkışında giriş yönünde çıkmaya çalışan bir araç gördüm. Bu sırada araçtaki kişilerin bir kadın sürücüyle tartıştığını görünce 'Karşınızdaki kişi bir kadın tartışmayın' diyerek uyardım. Bir anda 'Sen ne karışıyorsun' diye bağırarak araçtan indikten sonra üzerime yürümeye başladılar. İki kişiydiler ancak birisi tutmaya çalışıyordu. Bir süre sonra ikisi birlikte üzerime yürüyüp küfürler etmeye başladı. Bana saldırdılar. Elimi ve boynumu tutarak çizikler oluşturdular. Eşim ve çocuğum arabada korkudan bağırmaya başladı. Video çektiğimi görünce telefonumu alıp yere atıp kırdılar. Başkasını korumaya çalışırken, ben saldırıya uğradım. Bu şehir magandalarından şikayetçi oldum." diye konuştu.